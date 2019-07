Les pays anglophones ont capté 80% des investissements privés dans le secteur de l'éducation en Afrique entre 2012 et 2019

(Agence Ecofin) - La Fondation pour les Études et Recherches sur le Développement International (FERDI) a présenté le 10 juillet dernier, un rapport intitulé "Supporting Education in Africa, Challenges and opportunites for the Impact lnvestor".

Selon le rapport, environ 80% des investissements dans le domaine de l’éducation et des activités d'enseignement auxiliaires sont allés aux pays anglophones, dont le Kenya et l’Afrique du Sud sont les plus grands bénéficiaires avec plus de 20 investissements chacun.

L’Afrique francophone reste marginalisée par les investisseurs. Les financements dans cette zone sont assez rares et les transactions irrégulières. De manière détaillée, l’Afrique de l’Ouest a obtenu un investissement de 300 millions $ avec le Ghana et le Nigéria en tête des bénéficiaires. L’Afrique de l’Est, elle, a capté 325 millions $ et l’Afrique du Nord 315 millions $. La plus grosse part des investissements est allée à la partie sud du continent avec 600 millions $.

Les données sur l’Afrique centrale n’ont pas été révélées par le rapport. Néanmoins, il y est précisé que le Cameroun et le République démocratique du Congo ont bénéficié sur la même période de 4 investissements chacun.

L’étude a pris en compte plus de 80 investisseurs. Il s’agit principalement de 48 fonds d’investissements (1 milliard $), 12 investisseurs stratégiques (460 millions $), 5 organisations multinationales (180 millions $) et 16 fondations et organisations non gouvernementales (70 millions $).

Vanessa Ngono Atangana