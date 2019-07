Algérie : Petrofac inaugure un centre de formations aux métiers de l’ingénierie pétrolière

(Agence Ecofin) - En Algérie, la multinationale de l’ingénierie pétrolière Petrofac vient d’inaugurer un centre de formation aux métiers de l’ingénierie et de la construction à Hassi Messaoud.

L’objectif du centre est de former la prochaine génération de la main-d’œuvre de l'industrie pétrolière et gazière algérienne, avec une capacité annuelle de formation pouvant atteindre 400 personnes.

Il faut noter que le centre sera exploité par Petrofac dans le cadre de l'engagement de l'entreprise à développer les compétences locales et favoriser le transfert des compétences.

Le centre comprend des salles de classe et de grands ateliers ouverts et équipés qui couvrent les domaines de l’instrumentation, l’électricité, la mécanique, la tuyauterie et le soudage.

« Nous sommes ravis de lancer cette installation qui offrira la meilleure formation technique de sa catégorie aux jeunes Algériens », a déclaré Graham Mac Millan, vice-président senior - Afrique du Nord de Petrofac.

Olivier de Souza