Côte d’Ivoire : MDE Business School participe à la célébration du 60ème anniversaire de l’IESE Barcelone

(MDE Business School) - L’École d’affaires pour hauts dirigeants, MDE Business School, a pris part, aux côtés des autres écoles d’affaires associées, aux célébrations du 60ème anniversaire de l’IESE Business School de Barcelone.

En effet, fondée en 1958, l’IESE Business School a aujourd’hui passé le cap des 60 années d’existence. Et pour commémorer cet anniversaire, une série d’événements ont été organisé sur le campus Barcelonais de la Business School, au cours de l’année année académique 2018/19.

Ouverte le 18 septembre 2018, cette « année de commémoration du 60e anniversaire » s’est close ce mois de juillet par 2019 par la tenue d’un congrès sur la responsabilité sociétale des organisations. Cela, en présence de plusieurs Tops dirigeants, des Alumni, et des responsables des 16 Business School associées à l'IESE dont MDE Business School, représenté par son Directeur Général, M. Martin Frigola, accompagné d’autres membres de son équipe dirigeante et académique.

Organisé les 05 et 06 juillet 2019 sur les thèmes « la responsabilité sociale personnelle du gestionnaire » (1er jour) et « la responsabilité sociale des écoles de commerce » (2ème jour), ce Congrès a vu la participation du Grand Chancelier de l’Université de Navarre Mgr Fernando Ocáriz.

Prononçant la conférence inaugurale sous la direction du professeur Antonio Argandoña, Mgr Fernando Ocáriz a fait savoir aux nombreux participants que « les entreprises sont une communauté de personnes au service d’autres personnes au sein d’une société de personnes ». Et « ce n’est qu’après pris en compte cette idée fondamentale que capital, installations, technologie et réalités juridiques peuvent entrer en jeu ».

Aussi a-t-il amené les participants à considérer « les Affaires (le Business) comme une réalité positive en ne liant pas exclusivement les organisations aux aspects financiers mais également aux valeurs fondamentales de la société ».

Insistant sur le sens du travail et l’importance du travail pour le développement humain, Mgr Ocáriz a relevé que le changement individuel était plus important que les résultats. « Dans nos emplois, il y a chaque jour un échange continu d'avantages. Nous recevons beaucoup, pas seulement un salaire, mais aussi des connaissances, des capacités, des relations et des amitiés. Dans le même temps, nous donnons beaucoup: temps, efforts, attention, enthousiasme, connaissances, expérience… Nous donnons tout à l'entreprise, à nos familles et à la société en général, et nous en recevons toutes. Ainsi, même les plus égoïstes, qui ont peut-être envisagé leur travail exclusivement comme un moyen de satisfaire leurs intérêts personnels, finissent par servir », a-t-il déclaré.

De ce fait, le rôle des managers est essentiel pour rendre possible cette vision humaniste de l’entreprise et du travail. « Quelle est la tâche principale d'un exécutif ? Réunir, former, guider, exiger, encourager, nourrir et parfois soigner l'équipe humaine qui mènera à bien les activités de l'entreprise », a tenu à faire remarquer le conférencier.

IESE a dès le départ compris que le commerce ne constituait pas simplement un capital cherchant à créer un retour (sur investissement), ni un instrument fournissant des emplois à des personnes, ni même un projet rendant des services aux consommateurs et aux travailleurs, mais surtout (et avant tout) une communauté de personnes au service d’autres personnes ». Ce sont là autant de valeurs que partage MDE Business School et qui fondent le sens de son engagement à former une nouvelle génération de managers mieux outillés et ouverts sur le monde, pour le compte de nos Etats, nos institutions, et entreprises.

A propos de MDE Business School

Créé à l’initiative de cadres de Côte d’Ivoire depuis déjà plus de 15 ans, MDE Business School est un institut de formation et de recherche qui s’est fixé comme objectif de mettre à la disposition des secteurs privé et public des outils de management qui permettent de remporter des succès durables et d’affronter positivement les nouveaux défis des entreprises dans les pays en développement.

MDE Business School offre aux entrepreneurs et gestionnaires de tous les horizons, une expérience unique, une opportunité d’apprentissage leur permettant de grandir en tant que leaders, de hisser leurs organisations vers de nouveaux niveaux de développement et d’impacter tous leurs entourages. Avec pour slogan « Construire le futur, Changer le présent », MDE Business School, c’est :

Une expérience solide dans les formations "Executive Education" avec plus de 3000 personnes formées et un réseau de 769 Alumni dont plus de 350 Hauts Dirigeants.

4 Programmes de Standard international et plus de 50 programmes sur mesure.

Un corps professoral international et local de haut niveau.

Un hub de collaboration avec d’excellentes Business School d’Europe, d’Afrique et d’Amérique.

Un membre du réseau des 16 écoles associées de IESE Business School (Barcelone), N°1 Mondial "Executive Education" (Financial Times - 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Un partenariat académique avec l’ENAP du Québec/Canada (meilleure école francophone en matière de gestion publique) pour le programme Public-AMP.

Le siège académique de MDE Business School est en Côte d’Ivoire à Abidjan, Cocody Riviera, au sein de l’Ivoire Golf Club (04 BP 633 Abidjan 04 ; Tél : +225 22 49 57 40 / 52 20 20 20). www.mde.ci. www.facebook.com/MDE Business School.