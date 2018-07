Maroc: l’Institut national des postes et télécoms se tourne vers les formations numériques

(Agence Ecofin) - L’Institut national des postes et télécommunications (INPT) du Maroc est parvenu au bout de sa transformation digitale engagée depuis l’année dernière.

Le 17 juillet 2018, face à la presse, l’établissement de formation supérieure a présenté sa nouvelle vision portée par sept nouvelles filières toutes axées sur le numérique. Il s’agit entre autres des filières Ingénierie des sciences de données, Ingénierie cybersécurité et confiance numérique, Ingénieur cloud et IoT ou encore Ingénierie systèmes embarqués et services numériques.

Selon l’INPT, cette transformation qui s’est déroulée à travers l’initiative « Go Digital by INPT » se base sur trois piliers : la formation des leaders de demain dans le domaine du numérique, le soutien du développement de l’écosystème numérique, et le maintien de l’école dans une dynamique de transformation pérenne.

Elle vise de manière globale à répondre aux besoins du marché du digital et à contribuer au développement de l’écosystème national du numérique, conformément aux ambitions du Plan Maroc Numeric 2020.

Validé au préalable par le Conseil d’Administration de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), le nouveau positionnement de l’INPT est le fruit de plusieurs diagnostics internes et entretiens avec les acteurs externes tout au long de 2017.