Mali : des journalistes formés sur la loi foncière

(Agence Ecofin) - La Coordination nationale des organisations paysannes du Mali (CNOP) a organisé le 17 avril 2018 un atelier de partage et de diffusion de la loi sur le foncier agricole, à l’attention d’une vingtaine de journalistes et de professionnels des médias. C’est ce que rapporte Maliweb.

L’objectif est de favoriser une meilleure assimilation d’un texte entré en vigueur en avril 2017, il y a un an. « La Loi n° 2017-001 du 11 avril 2017 portant sur le foncier agricole a été délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale, en sa séance du 31 mars 2017, et promulguée par le président de la République. Le décret portant sur cette loi existe déjà, mais il reste l’arrêté ministériel », précise le site d’information.

Selon Brahima Traoré, représentant de l’Agence d’investissement pour la promotion des exploitations familiales, « les innovations majeures de la loi sur le foncier agricole permettront, entre autres, de décentraliser de façon effective la gestion foncière agricole, d’impliquer les populations dans cette gestion via la mise en place de commissions foncières, de sécuriser de façon effective les droits fonciers, individuels et collectifs, des exploitations familiales et de suivre, tout en évaluant, la mise en œuvre de la politique foncière agricole à travers l’observatoire national du foncier agricole ».