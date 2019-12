Un programme de formation dans le domaine de la politique destiné aux jeunes femmes de Côte d'Ivoire, Guinée, Liberia et Sierra Leone

(Agence Ecofin) - Le Réseau des femmes émergentes en politique (RFE), une organisation qui milite pour l’insertion des femmes en politique, propose un programme de formation aux jeunes femmes de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone qui exercent une activité dans le domaine de la politique.

Le programme prévu pour une durée de six mois, cible les femmes avec une expérience en politique, âgées entre 18 et 35 ans. Il sera dispensé en français et en anglais et se tiendra respectivement dans les pays éligibles. Cependant, les participantes devront assister à une session d'une semaine hors de leur pays.

Le programme comprend deux principales phases. La première consiste en une formation intensive dont le but est de développer chez les participantes, des compétences en leadership et en organisation telles que l'art oratoire, la préparation d'une campagne, la diffusion de messages, la collecte de fonds ciblés et le réseautage.

La deuxième phase comprend une série de quatre modules de formation qui mettent l'accent sur les compétences pratiques telles que la communication, les plaidoyers, la mobilisation des participantes, le recrutement et la sensibilisation des électeurs, la collecte de fonds, la budgétisation et la mobilisation des ressources.

En dépit de leur croissance démographique en Afrique, les jeunes femmes sont encore peu représentées dans les différents processus politiques. Le RFE offre une opportunité aux futures actrices du changement pour se préparer à exercer la fonction politique et participer de manière décisive à la vie politique de leur pays.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée le 3 janvier 2020.

Vanessa Ngono Atangana