Le programme sur la gouvernance et le développement en Afrique ouvre les candidatures pour 2020

(Agence Ecofin) - Le programme annuel sur la gouvernance et le développement en Afrique, soutenue par l’Ecole des études orientales et africaines (SAOS) et le Centre d’études africaines de l’Université de Londres ouvre les candidatures pour l’année 2020.

Lancé en collaboration avec la Fondation Mo Ibrahim, ce programme est un pensionnat d’une semaine qui rassemble les professionnels, les représentants de la société civile et du secteur public, les universitaires, et les chercheurs de tous les pays africains. Les candidats doivent avoir au moins une maîtrise ou 5 ans d’expérience professionnelle dans des domaines liés au thème de la gouvernance et du développement en Afrique.

Cette initiative vise à contribuer et à stimuler le débat sur la gouvernance et le développement en Afrique. Grâce à cette formation, les participants acquerront de nouvelles idées et connaissances sur cette vaste question en vue d’impulser le changement sur le continent. En effet, l’Union africaine définit les problèmes liés à la gouvernance comme l’un des principaux problèmes au développement de l’Afrique.

Les dépenses liées à la participation sont prises en charge par les organisateurs, y compris les frais de voyage et d’hébergement.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre 2019.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana