Maroc : Bientôt un institut de formation à l’entrepreneuriat et au middle management

(Agence Ecofin) - Saïd Amzazi, le ministre marocain de l’Education nationale, vient de signer une convention de partenariat avec Salaheddine Mezouar, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), une association privée regroupant les entrepreneurs, pour la mise en place et la gestion de l’Institut de formation à l’entrepreneuriat et au middle management (IKEMM)

L’institut couvrira plusieurs domaines parmi lesquels l’aéronautique, l’automobile et le ferroviaire. Les formations seront destinées aux diplômés des cursus professionnels, aux entrepreneurs ainsi qu’aux porteurs de projets de création d’entreprises.

Cette convention intervient dans le cadre de la mise en œuvre des directives gouvernementales qui visent à encourager les initiatives de formation professionnelle pour favoriser le développement. Elle veut également promouvoir l’auto-emploi et la culture entrepreneuriale pour résoudre le chômage qui touche environ 10% des Marocains. Notons que les jeunes urbains et les diplômés universitaires sont les plus touchés, selon l'organisme statistique du royaume.

Vanessa Ngono Atangana