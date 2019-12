Sénégal : le Japon accorde un financement au CFPT pour la formation dans deux nouvelles filières

(Agence Ecofin) - Le Centre de formation professionnelle et technique du Sénégal-Japon (CFPT) bénéficiera du financement de 2,4 milliards de francs CFA accordé par le Japon pour la création des filières « chaudronnerie industrielle » et « froid et climatisation industriels ».

Pour les responsables du centre, le choix de ces nouvelles filières répond à la volonté de l’Etat du Sénégal de proposer des cursus de formation en adéquation avec les besoins des entreprises. Le pays envisage aussi de faire de cette institution un point de référence pour la formation des jeunes sénégalais, et ceux de la sous-région qui sont d’ailleurs admis à suivre les cursus.

Ce financement est le quatrième du genre que le Japon accorde à l’institution sénégalaise dans le cadre du projet d’amélioration de ses équipements. Rappelons que depuis sa création en 1984, le CFPT a formé plus de 5000 jeunes techniciens sénégalais et africains.

Vanessa Ngono Atangana