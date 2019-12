L’Université panafricaine lance un appel à candidatures pour sa section consacrée aux formations à distance

(Agence Ecofin) - L’Université panafricaine, une institution promue par l’Union africaine, lance un appel à candidatures pour le recrutement des étudiants de sa branche ouverte, à distance et e-learning (ODeL), dénommée Université panafricaine virtuelle et électronique (PAVEU). Celle-ci a été initiée pour répondre au besoin de l'Agenda 2063 visant à accélérer le développement du capital humain, de la science et de la technologie et de l'innovation en améliorant l'accès à l'enseignement supérieur et à la formation continue en Afrique.

Les formations sont proposées aux citoyens ressortissants des Etats membres de l'Union africaine âgés de 18 ans ou plus. Les Africains de la diaspora peuvent également postuler. Les candidats doivent avoir un potentiel, la motivation et le désir de jouer un rôle de leadership en tant que professionnels, industriels, innovateurs et entrepreneurs.

Deux principaux programmes sont disponibles. Le premier est composé de trois cours conceptuels de l'Académie des technologies informatiques qui portent sur les concepts de cloud et de virtualisation, les concepts de stockage définis par logiciel et les concepts de virtualisation de réseau. Le deuxième programme est une maîtrise sur la question des médias et de l'information (MIL). Les cours débuteront le 15 janvier 2020.

Les contenus des cours disponibles uniquement en ligne sont produits par des universitaires de classe mondiale. Ils offrent aux étudiants l’avantage d’un environnement d'apprentissage dynamique, multiculturel et panafricain, ainsi que la possibilité d’accéder à un réseau de partenaires académiques et professionnels sur le continent et au-delà.

Vanessa Ngono Atangana