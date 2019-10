En Algérie, les universités locales signeront 11 accords de coopération avec les universités sud-coréennes

(Agence Ecofin) - Le ministre algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid (photo), a annoncé que les universités algériennes signeront 11 accords de coopération avec les universités sud-coréennes.

Cette initiative de coopération est en rapport avec la volonté des deux pays de dynamiser leur collaboration notamment dans les domaines de la formation supérieure et de la recherche scientifique, comme l’a indiqué un communiqué du ministre algérien suite à une récente rencontre qu’il a eue avec l'ambassadeur de la République de Corée du Sud à Alger.

La coopération consistera à la mise en place des programmes de mobilité entre les étudiants et les enseignants des deux pays. Il est également prévu la signature des accords de jumelage entre les différentes universités et l'organisation de colloques, séminaires, conférences et journées d'études.

La création d’une université mixte algéro-coréenne en Algérie est l’un des projets en vue dans le cadre du partenariat. L’objectif est de créer un pôle technologique susceptible d’accueillir non seulement les étudiants algériens, mais également ceux d’Afrique et des pays arabes.

Vanessa Ngono Atangana