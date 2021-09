5 écoles de commerce africaines parmi les 286 meilleures au monde (classement)

(Agence Ecofin) - Alors que l’attrait pour les diplômés des écoles de commerce continue d’augmenter, QS a élaboré un classement des meilleurs programmes de MBA au monde. L’institution veut aider les apprenants dans le choix de leurs établissements de formation.

Quacquarelli Symonds (QS), un fournisseur d’analyse de données sur le secteur de l'enseignement supérieur dans le monde, vient de publier son classement des écoles de commerce offrant les meilleurs programmes de maîtrise en administration des affaires (MBA) au monde pour l’année 2022. 5 écoles africaines y figurent sur les 286 classées.

La Graduate School of Business de l'Université du Cap en Afrique du Sud et la School of Business de l'Université américaine du Caire, en Egypte, arrivent en première position continentale. Elles ont été toutes deux classées dans la catégorie 111 -120 au niveau mondial.

Elles sont suivies de la Wits Business School de l'Université du Witwatersrand en Afrique du Sud classée dans la catégorie 151-200. La Lagos Business School de l'Université de Lagos au Nigeria et l'Académie arabe des sciences, de la technologie et le transport maritime à Alexandrie en Egypte complètent la liste.

Au niveau mondial, les Etats-Unis dominent le classement en alignant le trio du podium, composé respectivement de la Stanford Graduate School of Business de l'Université de Stanford, la Harvard Business School et la Wharton Business School de l'Université de Pennsylvanie.

Le classement a été élaboré à partir de 13 critères constitués à base de cinq indicateurs clés à savoir : l'employabilité, l'entrepreneuriat et les résultats des anciens élèves, le retour sur investissement, le leadership éclairé et la diversité des classes et des professeurs. Seuls les programmes enseignés à plein temps en mode présentiel et regroupant au moins 15 étudiants ont été pris en compte.

Notons que la demande de MBA n'a cessé d'augmenter, tant de la part des employeurs que des étudiants. Ainsi, le classement offre un aperçu à ceux qui souhaitent entreprendre un programme d'études dans une qualification améliorant la carrière.

Vanessa Ngono Atangana