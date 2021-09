Maroc : le gouvernement lance « Campus connecté », un projet pour faciliter l’enseignement à distance

(Agence Ecofin) - Dans le cadre de la loi 51-17 qui tient lieu de boussole pour la réforme de l’enseignement supérieur au Maroc, le Royaume annonce le lancement d’un nouveau projet. Il favorise grâce à un réseau local, l’accès à des ressources d’apprentissage des universités aux étudiants.

Le Maroc a lancé, le mercredi 15 septembre, son projet « Campus connecté » dans l’enseignement supérieur, apprend-on d’un communiqué publié par le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le projet permettra aux étudiants et aux cadres pédagogiques et administratifs d'accéder à distance aux ressources numériques de leurs établissements indépendamment du lieu où ils se trouvent dans le pays. Pour cela, le projet va assurer la création d'une infrastructure technologique capable de garantir l’Internet à haut niveau (WiFi 6) dans diverses institutions et quartiers universitaires. En tout, près de 230 établissements seront couverts.

« Campus connecté » fait partie des chantiers de mise en œuvre de la loi-cadre 51-17 sur la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique. Promulguée en début d’année, cette loi comprend une quinzaine de projets, dont six sont consacrés à l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation.

En outre, elle mettra également en œuvre une nouvelle version du programme MARWAN (Moroccan Academic and Research Wide Area Network) destiné à répondre aux besoins croissants des universités en termes de bande passante et de services réseau avancés. Lancée depuis 1998, cette nouvelle actualisation, la cinquième du genre, veut achever l'interconnexion par la fibre optique des établissements de formation supérieure, et vise à améliorer la qualité, le service et l'architecture du réseau, afin de répondre aux exigences liées à la modernisation du secteur.

Vanessa Ngono Atangana