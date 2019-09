Cameroun : accord entre l’UCAC et une école espagnole pour développer le management sportif

(Agence Ecofin) - L’Université catholique d’Afrique centrale (UCAC), basée à Yaoundé au Cameroun, a signé un accord avec la Liga Business School, une école de formation espagnole en management sportif, pour offrir des formations en management de l’industrie du sport. Présentée sous forme de formations continues et diplômantes, la nouvelle discipline sera ouverte dès la rentrée académique qui démarre le 30 septembre 2019.

La collaboration permettra de développer un ensemble de programmes de formations qui va toucher différentes disciplines dont la gestion, le marketing, la finance, la technologie et l’innovation puis le leadership. Ces disciplines seront appliquées exclusivement au domaine sportif. La formation est destinée non seulement aux dirigeants sportifs locaux mais aussi aux personnels des entreprises sportives et aux amateurs.

Dans le contexte actuel où la plupart des Etats africains ont engagé des projets en vue de la professionnalisation de la gestion du sport, cette formation donnera aux participants les compétences requises pour développer ce secteur. L’école espagnole entend étendre ce partenariat à plusieurs autres pays d’Afrique.

Vanessa Ngono Atangana