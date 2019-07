La BAD signe un accord pour renforcer la formation et la recherche dans les sciences mathématiques et l’innovation

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) vient d’informer par un communiqué qu’elle a signé un mémorandum d’accord avec l’Institut africain pour les sciences mathématiques (AIMS), un réseau panafricain de centre d’excellence. L’accord vise à renforcer l’éducation, la formation et la recherche en sciences mathématiques en Afrique.

Le choix de la discipline n’est pas anodin. Selon Thierry Zomahoun, président et chef de direction de l’AIMS, les sciences mathématiques interviennent dans des domaines essentiels des défis du développement du continent. Si nous voulons tirer parti de l'Intelligence artificielle et d'autres technologies de pointe et être concurrentiels à l'échelle mondiale, nous devons former des chercheurs et des ingénieurs qui créent les équations et les algorithmes à l'origine des technologies de transformation. », a-t-il déclaré.

Cette initiative va non seulement renforcer la coopération scientifique et technologique entre les deux institutions, elle va également faciliter la conception et la mise en œuvre de nouveaux projets et programmes de formation.

Vanessa Ngono Atangana