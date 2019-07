Schlumberger, le leader mondial des services pétroliers envisage d'ouvrir un centre spécialisé de formation en Libye

(Agence Ecofin) - Lundi, le leader mondial des services pétroliers Schlumberger a signé avec les responsables de la société publique libyenne du pétrole (NOC) un protocole d'accord pour établir un centre spécialisé de formation sur l’amont et les services pétroliers à Benghazi.

Le document a été signé à Londres par Mustafa Sanalla, le patron de l’entreprise publique, et Khaled Al Mogharbel, vice-président exécutif pour les opérations de Schlumberger.

Un communiqué de la NOC précise que le centre se concentrera sur l'excellence professionnelle dans les domaines de l'exploration, du forage et de l'ingénierie pétroliers.

Pour sa part, Schlumberger a indiqué que le centre sera doté des équipements de dernière génération pour former un personnel qualifié. Cela permettra de soutenir le développement du secteur et assurer l’atteinte des objectifs du pays en termes de production.

Le centre dispensera également des formations sur les métiers et techniques du schiste, notamment le fracking et l'exploitation des réserves de pétrole de schiste. Il se propose surtout de former des travailleurs déjà engagés dans la chaîne de valeurs pétrolière.

« Les programmes de développement offriront une formation qui visera à améliorer les compétences clés en ingénierie afin d'améliorer les taux de production, l'efficacité opérationnelle et la sécurité au travail », apprend-on dans une note de la NOC.

La problématique de la formation des techniciens et ingénieurs locaux du secteur pétrolier africain est cruciale étant donné que les pays producteurs du continent veulent atteindre les niveaux optimaux de réalisation des normes sur le contenu local. Aujourd’hui, en Libye et ailleurs en Afrique, les opérateurs, techniciens et ingénieurs intervenant dans l’amont sont pour la plupart des étrangers, ressortissants britanniques, français, américains, etc.

Olivier de Souza