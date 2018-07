HEC PARIS consolide sa présence sur le continent africain en nommant Alexis John Ahyee, DG pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale

(HEC PARIS ) - HEC Paris annonce la nomination d’Alexis John Ahyee, 45 ans, au poste de Directeur Général du bureau pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale.



Cette nomination intervient alors que l’institution s’apprête à inaugurer, à Abidjan, son premier bureau en Afrique de l’Ouest, dont l’objectif sera de promouvoir et développer ses activités dans la sous-région, et plus particulièrement dans le domaine de l’Executive Education.



Titulaire d’un DESS en Commerce International et Logistique de l’Université de Perpignan, Alexis a obtenu deux certificats en Executive Education à Harvard University (2017) et l’IESE Business School (2012).



Ce Béninois de 45 ans compte à son palmarès 20 ans d’expérience professionnelle en marketing, supply chain et gestion des ressources humaines. Après un début de carrière au sein de la Direction des Opérations d’Ecobank, il a occupé des fonctions de Direction Pays, Direction Régionale dans des multinationales, telle que British American Tobacco. Il a par ailleurs conduit de nombreux projets dans la grande distribution, la publicité, le digital dans le cadre de son expérience entrepreneuriale.



Avant de rejoindre HEC Paris à Abidjan, Alexis a été Directeur des programmes courts et sur mesure de la MDE Business School et a également été Chargé d’enseignement de People Management et de Leadership.



« HEC Paris est un acteur internationalement reconnu dans le domaine de l’enseignement supérieur en management. L’ouverture du bureau de l’Afrique de l’Ouest et Centrale concrétise la volonté de répondre à une demande croissante des dirigeants en Afrique qui souhaitent accéder à des formations d’excellence. Je suis honoré de pouvoir accompagner ce développement sur le continent et mettrai tout en œuvre pour valoriser les talents africains et faire grandir la marque HEC Paris », se réjouit Alexis John Ahyee.



« L’engagement d’HEC Paris en Afrique s’inscrit sur le long terme. Nous sommes un partenaire des économies et des réussites africaines, en mettant à leur disposition notre expertise et en contribuant à la formation des dirigeants. Le bureau pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale constitue ainsi une étape cruciale. Il est le signe que l’Afrique et ses dirigeants sont totalement intégrés aux chaînes de valeurs mondiales », déclare François Collin, Directeur International d’HEC Paris.



A propos d’HEC PARIS

Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, rassemble 108 professeurs chercheurs, plus de 4 500 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année. HEC Paris est classée 2ème business school dans le classement général des business schools européennes, publié par le Financial Times en décembre 2017.