Côte d’Ivoire : MDE Business School renforce les capacités de 14 dirigeants d’entreprises en gestion financière

(MDE BUSINESS SCHOOL) - L’École d’affaires ivoirienne pour hauts dirigeants, MDE Business School a effectué récemment la formation de 14 dirigeants d’entreprises adhérentes au Programme National de Restructuration et de Mise à Niveau (PNRMN) des industries ivoiriennes, en matière de gestion financière.

Lancé en 2014, le PNRMN a pour objectif de développer la production industrielle, de promouvoir l’investissement et l’emploi, tout en améliorant la compétitivité des entreprises industrielles au niveau régional et international.

C’est dans ce cadre qu’intervient ce séminaire de formation qui constitue le deuxième du genre animé par MDE Business sur cette thématique à l’attention de dirigeants d’entreprises adhérentes au PNRNM. Ainsi, à travers des cours administrés par le Pr Josep Maria MORE, Professeur de finance à MDE Business School d’Abidjan et l’IESE Business School de Barcelone, les participants ont pu se familiariser au jargon financier, de sorte à avoir une meilleure vision de l’administration financière de leurs organisations.

Ils ont également reçu des outils leur permettant de maîtriser le fonctionnement économique de l’entreprise et les mécanismes essentiels de sa gestion comptable et financière. Mais également d’interagir efficacement avec les services financiers de l’entreprise et savoir apprécier la pertinence de leurs avis et exigences.

Autant de compétentes acquises qui auront donné entière satisfaction aux différents participants comme en témoigne l’un d’eux. « La formation m'a permis de me familiariser avec les notions de la Finance, […]. En plus j'ai compris comment lire et interpréter le bilan. J'ai aussi compris qu'avant de prendre une décision quelconque, nous devons tenir compte du compte de résultat et du bilan. Enfin j'ai compris ce que signifiait la notion IFRS. L'environnement de la formation m'a permis de partager des connaissances avec mes pairs. »

« La vision de MDE cadre parfaitement avec les besoins de formation et de développement personnels des cadres africains pour construire des nations fortes et prospères. Les enseignements dispensés par des formateurs de haut niveaux permettent d’acquérir le savoir et les aptitudes nécessaires au développement de nos entreprises », se réjouit un autre dirigeant d’entreprise.

Notons que cette formation a été organisée par l’ADCI, une Agence créée par l’État de Côte d’Ivoire pour la mise en œuvre du PNRNM dans le domaine de renforcement de la compétitivité et le développement des entreprises industrielles. La tenue de ce séminaire de formation intervient, par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui et de Renforcement des Capacité du Secteur Industriel (PARCSI) mis en place par la BAD et l’État de Côte d’Ivoire, à travers le Ministère en charge du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, dans le cadre du PNRMN.

Établissement de recherche et de formation en management et économie, MDE Business School a ainsi été sollicitée par l’ADCI pour développer des compétences financières chez ces 14 chefs d’entreprise. La qualité des témoignages recueillis atteste l’expertise et l’expérience de la Business School ivoirienne en terme de formations adressées aux dirigeants et cadres d’organisations.

A propos de MDE Business School

Créé à l’initiative de cadres de Côte d’Ivoire depuis déjà plus de 15 ans, MDE Business School est un institut de formation et de recherche qui s’est fixé comme objectif de mettre à la disposition des secteurs privé et public des outils de management qui permettent de remporter des succès durables et d’affronter positivement les nouveaux défis des entreprises dans les pays en développement.

MDE Business School offre aux entrepreneurs et gestionnaires de tous les horizons, une expérience unique, une opportunité d’apprentissage leur permettant de grandir en tant que leaders, de hisser leurs organisations vers de nouveaux niveaux de développement et d’impacter tous leurs entourages.

Avec pour slogan « Construire le futur, Changer le présent », MDE Business School, c’est :

Une expérience solide dans les formations "Executive Education" avec plus de 3000 personnes formées et un réseau de 769 Alumni dont plus de 350 Hauts Dirigeants. 4 Programmes de Standard international et plus de 50 programmes sur mesure.

Un membre du réseau des 15 écoles associées de IESE Business School (Barcelone), N°1 Mondial "Executive Education" (Financial Times - 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Un partenariat académique avec l’ENAP du Québec/Canada (meilleure école francophone en matière de gestion publique) pour le programme Public-AMP.

Le siège académique de MDE Business School est en Côte d’Ivoire à Abidjan, Cocody Riviera, au sein de l’Ivoire Golf Club (04 BP 633 Abidjan 04 ; Tél : +225 22 49 57 40 / 52 20 20 20). www.mde.ci - www.facebook.com/MDE Business School