L’École Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le Management vient de lancer son concours d'admission pour la promotion 2019-2020

(Agence Ecofin) - L’École Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le Management, une institution de l’Agence Universitaire de la francophonie qui forme des cadres en économie, en gestion et en entrepreneuriat, vient de lancer son concours d'admission pour la promotion 2019-2020.

Le concours est ouvert aux pays partenaires de l’AUF dont ceux d’Afrique centrale et Grands lacs, d’Afrique de l’Ouest et du Maghreb.

Les candidats doivent être titulaire d’une Licence et/ ou d’un Master et justifier d’une bonne connaissance du français attestée par un certificat délivré par l'Institut français, l'Alliance française ou par le département de langues de l'Université du candidat. Ils doivent également postuler avant le 25 juillet 2019.

Cinq domaines d’études sont pris en compte: l’Économie sociale et solidaire, le Management et administration des entreprises, le Management Public, le Management des PME et des territoires touristiques et, en cinquième, l’Economie internationale et environnement.

Les diplômes de Master seront délivrés par les universités partenaires qui sont respectivement l'Université Lumière Lyon 2, l'Université de Nantes, l'Université de Liège, l'Université de Corse et l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

La formation est intégralement subventionnée par l’AUF. Toutefois, les étudiants devront verser une contribution de 750 euros par an qui est utilisée à leur profit pour financer les droits d'inscription à l'université diplômante, le logement, l'assurance médicale et le transport pour se rendre aux cours.

Vanessa Ngono Atangna