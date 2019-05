La Banque mondiale annonce le début de dépôt de candidatures de son programme Jeune professionnel pour le 1er juin 2019

(Agence Ecofin) - Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) annonce que le dépôt de dossiers de candidatures pour la cohorte 2020 de son Young Professionals Program (YPP), devrait commencer le 1er juin et se poursuivre jusqu’au 30 du même mois.

Le YPP offre la possibilité de participer au développement international en intégrant les équipes de la Banque mondiale. Il accueille chaque année environ 45 à 50 candidats à qui il propose un contrat à durée déterminée de cinq ans renouvelable.

Le programme s’adresse à toutes les personnes issues de divers horizons professionnels, universitaires et culturels. A condition de remplir les exigences minimales qui sont : être citoyen d'un pays membre du Groupe de la Banque Mondiale, être né le ou après le 1er octobre 1987, être titulaire d'un doctorat ou d'un master, maîtriser la langue anglaise et une ou plusieurs autres langues de travail de la BM (arabe, chinois, français, portugais, russe et espagnol), être spécialisé dans un domaine relevant des opérations de la Banque mondiale, tel que l'économie, la finance, l'éducation, la santé publique, les sciences sociales, l'ingénierie, l'urbanisme, l’agriculture, les ressources naturelles, et enfin comptabiliser au moins trois années d'expérience professionnelle pertinente liée au développement ou à la poursuite d'études universitaires au doctorat.

La participation au programme octroie de nombreux avantages qui sont, entre autres, un salaire international, les souscriptions aux assurances santé, vie, accident et un Plan de retraite. Ces avantages sont applicables aux Africains et aux autres postulants qui seront contraints de se déplacer pour les Etats-Unis où aura lieu le programme.

Pour apporter plus de précision et donner des conseils pratiques sur le programme, ses organisateurs ont annoncé une édition de direct sur Facebook le 10 juin prochain.

Plus d’informations ici

Vanessa Ngono Atangana