L’Université Panafricaine lance un appel à candidatures pour les programmes d’études Master et Doctorat de ses quatre campus

(Agence Ecofin) - L’Université Panafricaine (UPA), un réseau continental d’Universités, a lancé un appel à candidatures pour les programmes d’études Master et Doctorat dans ses quatre campus sur le continent pour l’année académique 2019/2020.

Les jeunes candidats de pays africains et de la diaspora peuvent faire acte de candidature avant le 27 juin 2019 dans l’un des quatre Instituts de l’UPA qui sont : l’Université Panafricaine pour les Sciences Fondamentales, la Technologie et l’Innovation (PAUSTI) à l’Université de Jomo Kenyatta d’Agriculture et de Technologie au Kenya ; l’Université Panafricaine pour les Sciences de la Vie et de la Terre y compris la Santé et l’Agriculture (PAULESI), à l’Université d’Ibadan au Nigeria ; l’Université Panafricaine pour les Sciences Sociales, la Gouvernance, et les Sciences Humaines (PAUGHSS), aux Universités de Yaoundé II, et de Buea au Cameroun, et enfin l’Université Panafricaine pour les Sciences de l’Eau et de l’Energie (y compris le Changement Climatique) (PAUWES), à l’Université de Tlemcen en Algérie.

Les candidats doivent avoir moins de 30 ans pour les hommes et 35 pour les femmes en Master, et de 35 ans pour les hommes et 40 ans pour les femmes en Doctorat.

La Commission de l'Union africaine s’est engagée à offrir des bourses aux candidats retenus pour la durée des formations. En revanche, les détenteurs de ces bourses devront s’engager à travailler en Afrique après l'obtention du diplôme. La procédure de demande de bourse doit être remplie en ligne sur le site de l’UPA.

Pour rappel, l’Université Panafricaine est une initiative des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine. Il s'agit d'un premier réseau continental d’Universités dont la mission est de fournir un enseignement de troisième cycle de qualité, orienté vers la réalisation d'une Afrique prospère, intégrée et pacifique.

Ici la liste des Masters et Doctorats concernés

Vanessa Ngono Atangana