Finance Uncovered organise en Afrique une formation sur le journalisme financier et la sécurité numérique

(Agence Ecofin) - Finance Uncovered, un projet de formation et de reportage en journalisme d'investigation basé à Londres, organise à l’intention des journalistes, des militants et des universitaires africains, un atelier de formation en journalisme d’investigation financière et en sécurité numérique.

L’atelier de formation de cinq jours se déroulera à Nairobi, au Kenya du 29 juin au 3 juillet 2020. La participation à l’atelier n’exige pas d’avoir une formation de base en finance. Toutefois, les postulants doivent avoir une bonne maîtrise de l’anglais, la langue du programme.

Pendant les trois jours prévus pour la formation sur l’investigation financière, les participants découvriront comment enquêter sur les comptes des entreprises, les activités offshore et la corruption des entreprises. Il leur sera également montrer où trouver des documents, comment les analyser et d'autres outils pratiques afin de les aider à découvrir le secret financier.

La deuxième partie de la formation qui portera sur la protection des données et des sources, se concentrera sur les techniques avancées de sécurité numérique, y compris le cryptage, la communication sécurisée et les méthodes pour rester «sous le radar» pendant les enquêtes.

Finance Uncovered propose des bourses pour participer à la formation. Celles-ci couvrent les frais de visa, les voyages et l'hébergement. Les candidats seront sélectionnés en fonction des prouesses en journalisme d'investigation. Ceux qui postuleront en tant que militants devront démontrer une certaine expérience de la recherche et de la campagne en matière de justice économique.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 mars 2020.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana