L’ambassade de France propose des bourses d’études de Master 2 et Doctorat aux étudiants togolais

(Agence Ecofin) - Le service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Togo propose des bourses d’études aux étudiants togolais pour l’année universitaire 2020/2021. Disponibles dans tous les domaines d’études, ces bourses donneront accès aux établissements de formation en France.

Seuls les niveaux Master 2 et de Doctorat sont concernés. Pour postuler au Master 2, il faut avoir moins de 28 ans et être titulaire d’un Master 1 ou équivalent. Pour les études de niveau Doctorat, il faut avoir moins de 30 ans et être titulaire d’un Master 2 ou équivalent.

Par ailleurs le domaine de formation choisi par un candidat doit être en adéquation avec son projet professionnel.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés en ligne au plus tard le 21 février 2020. Ils seront ensuite examinés par un jury international et les candidats présélectionnés seront reçus pour des entretiens. La délibération finale sera annoncée au mois de juin 2020.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana