L’ONU lance un programme de bourse en droit international pour les juristes professionnels des pays en développement

(Agence Ecofin) - Les Nations unies ont ouvert les candidatures pour un programme de bourse en droit international destiné aux juristes professionnels des pays en développement, dont plusieurs d’Afrique. Le programme se tiendra au Palais de la Paix à La Haye, aux Pays-Bas, du 29 juin au 7 août 2020.

Les bourses s’adressent en particulier aux fonctionnaires gouvernementaux et aux enseignants de droit international. Pour être éligibles, ceux-ci devront avoir une formation juridique et une expérience professionnelle dans le domaine du droit international. Les candidats d’expression anglaise devront fournir une attestation de bonne maîtrise du français, la langue du programme.

La formation consiste en un apprentissage de six semaines qui se déroulera simultanément à l'Académie de droit international de La Haye et à la division de la codification du Bureau des affaires juridiques. Les sujets abordés durant la formation seront en rapport avec le droit des traités, la responsabilité des Etats, la paix et la sécurité internationales, le règlement pacifique des différends internationaux, le droit diplomatique et consulaire, le droit international relatif aux droits de l'homme, le droit international de l'environnement et de la mer, le droit commercial international et le droit international des investissements.

Les bourses couvrent les frais de voyage, l'hébergement, l'assurance médicale, la participation au programme, les frais d'inscription à l'Académie de droit international de La Haye. Les participants recevront également une allocation pour couvrir les autres frais de subsistance. Les candidats qualifiés mais non boursiers peuvent également postuler pour des postes autofinancés.

Vanessa Ngono Atangana