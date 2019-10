Ethiopie : deux universités signent un accord avec Nokia pour offrir des formations en innovation numérique

(Agence Ecofin) - L’Université des sciences et de la technologie d'Addis-Abeba et l'Institut de technologie d'Addis-Abeba, deux universités éthiopiennes, viennent de signer un protocole d’accord avec la société technologique Nokia pour dispenser des formations sur les dernières technologies et tendances de l'industrie.

L’appui de Nokia permettra aux étudiants de ces universités de se former à travers un cycle d’ingénieurs dans les disciplines telles que la 5G, l'informatique, le cloud et l'analyse de données. Les compétences acquises seront basées sur les récentes techniques des TIC adaptées non seulement aux innovations mondiales, mais également au marché de l’emploi local.

Cette collaboration a bénéficié de l’onction du gouvernement éthiopien. Elle s'inscrit dans sa vision d'encourager l'utilisation des TIC dont l’utilité a été jugée primordiale dans le processus de transformation économique engagé par le pays.

Notons que la société technologique s’est engagée à travailler avec l'Ethiopie pour ouvrir la voie à des services de télécommunications dotés de technologies incluant 4G et 5G.

Vanessa Ngono Atangana