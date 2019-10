Deux organisations internationales offrent une formation courte sur l'environnement et le développement communautaire aux jeunes africains

(Agence Ecofin) - GOAL Malawi, une organisation humanitaire internationale et l’organisme américain, Population Reference Bureau (PRB) qui agit pour améliorer la santé et l'environnement des populations dans le monde, organisent en début du mois de décembre 2019, un atelier de formation sur le sujet de la population, de l'environnement et du développement (PED).

Le programme est destiné aux jeunes d’Afrique orientale, australe et occidentale âgés entre 18 et 30 ans et engagés dans les domaines de la santé, de l’environnement et du développement communautaire.

Les participants apprendront à définir des objectifs politiques et de communication, ainsi qu’à comprendre et à interpréter comment les investissements et les politiques en matière de gestion des ressources naturelles, de conservation, de développement communautaire et de planification familiale peuvent jouer un rôle dans le développement communautaire et naturel.

L’atelier se tiendra à Lilongwe, au Malawi pendant 4 jours. Le projet prendra en charge les frais de billets d'avion du pays de résidence jusqu'au lieu de formation, les transports locaux, l'hébergement et la nourriture. Cependant, les frais de visas sont à la charge des participants.

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 20 octobre 2019.

Vanessa Ngono Atangana