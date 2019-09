Gabon : bientôt la création d’une filière agricole dans les centres de formation

(Agence Ecofin) - Le Premier ministre gabonais, Julien Nkoghe Bekale (photo), a initié lors du Conseil interministériel du 13 septembre 2019, un projet de décret pour la création d’une filière agricole dans les centres de formation et de perfectionnement professionnel. Le projet de décret sera soumis au prochain Conseil ministériel pour adoption.

Cette initiative entre dans le cadre d’un vaste programme gouvernemental d’investissement dans le domaine de l’agriculture. Ce programme a pour but de réduire le chômage et faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. Elle vise également à privilégier l’enseignement technique et professionnel dans le système éducatif gabonais.

Cependant, il faudra attendre les résolutions du Conseil ministériel pour avoir plus de précisions sur la mise en œuvre et l’effectivité des programmes de formation.

Notons que l’initiative fait partie des actions entreprises par le gouvernement du Gabon afin de renforcer le secteur agricole. Un secteur qui malgré son important potentiel naturel, ne contribue au PIB qu’à hauteur de 3%.

Vanessa Ngono Atangana