L’UE signe un accord avec l’agence allemande de coopération internationale pour soutenir la formation professionnelle en Afrique

(Agence Ecofin) - L’Union européenne vient de signer un accord avec GIZ, l’agence allemande de coopération internationale, pour soutenir le programme SIFA (Skills Initiative for Africa), une initiative de la Commission de l'Union africaine dont le but est de former les jeunes africains pour renforcer le secteur de l’emploi.

La subvention à hauteur de 8 millions d'euros va permettre au programme SIFA de renforcer les perspectives professionnelles des jeunes en Afrique. Entendu que ce programme repose sur deux piliers qui sont le financement de projets de formation technique et professionnelle dans huit pays pilotes (le Cameroun, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigéria, l’Afrique du Sud, le Togo et la Tunisie), et un projet d’assistance technique offrant une plate-forme d’échange de connaissances, de dialogue et de coopération avec le secteur privé.

La contribution de l'UE s'inscrit dans le cadre d'une action plus large du programme panafricain qui vise à améliorer les normes de formation professionnelles des jeunes africains sur le continent.

L’Organisation internationale du Travail et la Fondation européenne pour la formation se sont aussi joint à l’initiative, en tant que nouveaux partenaires techniques, et vont mettre en œuvre les activités liées aux systèmes d’information sur le marché du travail dans certains pays membres de l’UA, ainsi qu’à l’élaboration d’un cadre de qualification continental pour l’Afrique.

Vanessa Ngono Atangana