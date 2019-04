Tanzanie : Belfrics Group s’associe à l’Institut de technologie de Dar Es Salaam pour produire des talents dans la Blockchain  

(Agence Ecofin) - Belfrics Group, la société internationale spécialisée dans la technologie blockchain, a signé un accord de partenariat, le 14 avril 2019, avec l’Institut de technologie de Dar Es Salaam (DIT). Cette entente porte sur la production de talents et de professionnels dans le domaine de la blockchain. Belfrics Academy SDN BHD, branche du groupe spécialisée dans la recherche, la formation internationale et le développement de compétences, interviendra dans le partenariat avec DIT pour permettre aux deux parties de répondre à la croissante demande de l’industrie en professionnels de la blockchain.

« Nous savons tous qu’Internet regorge de nombreux cours en ligne sur la technologie blockchain. Mais la triste réalité est que la qualité des talents et des connaissances disponibles n’est même pas proche de ce dont l’industrie a besoin. Il existe encore un manque énorme de connaissances et un vide énorme en termes de qualité et de quantité de talents de blockchain sur le marché. Ce n’est pas seulement un problème africain, c’est un problème mondial », a déclaré Praveenkumar Vijayakumar, fondateur et directeur général de Belfrics Group. La formation initiée par les deux parties a donc pour but de contribuer au renversement de la tendance sur le continent.

Aziz Chonya, le directeur général de Belfrics Tanzania, a affirmé que la technologie bockchain donnera aux Tanzaniens, en particulier les jeunes, la possibilité d’accéder « aux compétences numériques avec des opportunités significatives où ils peuvent utiliser leurs talents, leurs idées et leur expertise pour faire avancer le développement économique, l’industrialisation et le développement social du pays ».