La Thaïlande offre des bourses d’études en Master aux étudiants africains dans les domaines du développement

AGENDA FORMATION

19 Mars 2020 | 20 Mars 2020

6e Conférence annuelle du Réseau de recherche et d'enseignement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WACREN) (Cotonou, Bénin)



Thème : Transformation numérique pour le développement



24 Mars 2020 | 27 Mars 2020

6ème Assemblée générale et Conférence sur le Conseil africain de l'enseignement à distance (Accra Ghana)



Thème : Enseignement ouvert et à Distance: stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique et objectif de développement durable



09 Juin 2020 | 11 Juin 2020

IT African University Network (Tunis, Tunisie)



Première édition du réseau africain des universités dans le domaine des TIC



17 Juin 2020 | 19 Juin 2020

IDNEUF 5 (Québec, Canada)



Rencontres de l'Initiative pour le développement du numérique dans l'espace universitaire francophone



27 Juillet 2020 | 28 Juillet 2020

Conférence Evidence Leaders Africa (Nairobi, Kenya)



organisée par l'Académie africaine des sciences (AAS) et l'Institut africain pour les politiques de développement (AFIDEP)



10 Août 2020 | 13 Août 2020

Conférence UNISA sur l'enseignement et l'apprentissage dans l'enseignement supérieur (Pretoria, Afrique du Sud)



Thème: Défis sans précédent et possibilités de développement durable et d'apprentissage en ligne dans l'enseignement supérieur (University of Pretoria).