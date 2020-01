Kabakoo Academies et le projet Kakuma parmi les 16 écoles du futur du Forum économique mondial

(Agence Ecofin) - Le Forum économique mondial a publié le 14 janvier 2020 un rapport intitulé : les écoles du futur : définir de nouveaux modèles d'enseignement pour la quatrième révolution industrielle. Ce rapport a désigné Kabakoo Academies au Mali comme étant l’un des systèmes éducatifs du futur.

Axée sur la fabrication digitale, la créativité et les savoir-faire locaux pour la production à petite échelle, Kabakoo est un réseau panafricain d'écoles dont le premier campus pilote a été lancé en 2018 au Mali. Depuis, le programme a formé près de 500 apprenants sans prérequis en prototypage rapide, robotique, conception de sites Web et biotechnologie.

D'ici 2021, ce campus espère adapter son modèle à d'autres villes africaines. Avant de concrétiser son projet d’extension, l’école spécialisée dans les formations courtes prévoit de lancer pour la première fois un programme sur 2 ans dans le courant de l’année 2020.

Outre Kabakoo, le projet Kakuma, une école des laboratoires d'innovation, a été également consacré école du futur. Mis sur pied en 2015 à partir d’un camp de réfugiés kényan du même nom, Kakuma permet d’offrir une éducation gratuite aux habitants du camp via Skype. Il regroupe aujourd’hui plus de 420 enseignants de 70 pays qui donnent des cours de mathématiques, sciences, d’anglais et sur la religion.

Notons que sur les 16 écoles du futur listées par le Forum économique mondial, seules ces deux structures représentent l’Afrique. Leur désignation s’est faite sur la base d’une série de consultations durant le second semestre de 2019.

Les principaux critères de sélection sont : la compatibilité avec le cadre Education 4.0 développé par le Forum économique mondial, le potentiel d'extension de l’école, l’approche de conception et de mise en œuvre des programmes, la qualité des résultats des élèves et l’accès à l'apprentissage ou aux expériences d'apprentissage.

Vanessa Ngono Atangana