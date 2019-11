Afrique de l’Est : lancement d’un programme de formation en ligne dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie

(Agence Ecofin) - Ukarimu, un programme de formation ouvert et gratuit vient d’être lancé en Ouganda dans le but d’aider les professionnels du domaine du tourisme et de l’hôtellerie à acquérir les compétences nécessaires pour développer le secteur.

Le programme vise à préparer les étudiants à des stages et à des emplois dans les hôtels, lodges, restaurants et sites touristiques locaux. Actuellement disponible dans 4 pays dont l’Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud, ce programme compte s’étendre dans toute la région sous la coordination de Mango Tree, une entreprise éducative ougandaise qui développe des solutions pour améliorer l’éducation.

Les formations de courte durée proposées à distance sont accompagnées de sessions pratiques pour faciliter la mise en œuvre de l’apprentissage. Elles permettront aux apprenants d’acquérir des compétences techniques et théoriques sur le service à la clientèle et de développer des aptitudes de professionnels.

Bien que le secteur du tourisme et de l’hôtellerie soit en pleine expansion dans cette partie de l’Afrique, le manque de compétence reste une grande priorité des opérateurs du secteur. Une enquête réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de cette formation, a révélé que 9 lodges sur 11 déclarent ne pas être satisfaits des compétences actuelles des diplômés des instituts de formation en hôtellerie.

Vanessa Ngono Atangana