HEC Paris organise la cérémonie de remise des certificats pour la formation Management d’une Unité Stratégique (MUST 2019)

(HEC PARIS) - Le Bureau Afrique de l’Ouest et Centrale d’HEC Paris, basé à Abidjan organise ce jour la remise des certificats de la formation Management d’une Unité Stratégique (MUST2019) qui seront décernés par Madame Claudine Chocteau, Directeur des Executive Masters spécialisés et Executive certificats. 28 cadres ivoiriens, maliens, sénégalais et originaires d’autres pays de la sous-région seront diplômés au terme d’une formation en management de quatre mois.

Avec le besoin d’agilité et l’autonomie donnée aux unités stratégiques, les managers doivent désormais détenir toutes les clés pour développer avec éthique et responsabilité la performance de leur activité, leur leadership, les talents de leurs équipes et inciter l'innovation. Le programme MUST permet d’acquérir ces compétences et de les développer.

«Nous sommes fiers d’avoir contribué à outiller cette nouvelle promotion de managers avec une vision théorique et une expérience pratique. Notre mission est de former une nouvelle génération d’acteurs économiques capables de prendre part au développement de l’Afrique. », déclare Alexis John-Ahyee, Directeur du Bureau Afrique de l’Ouest et Centrale.

A l’issue de la cérémonie, Bernard Ramanantsoa, Professeur Emérite et ancien Directeur Général d’HEC Paris (1995 – 2015) partagera son expertise avec le public ivoirien, au cours d’une master-class organisée à la CGECI, sur le thème : «De la performance à l’excellence : une question de leadership».

Depuis l’ouverture de son Bureau dans la capitale ivoirienne, HEC Paris continue d’intensifier sa présence et son engagement en faveur de la formation en management sur le continent africain.

