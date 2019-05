La Francophonie lance un appel à candidatures pour le recrutement des doctorants de son Collège doctoral Africain en Entrepreneuriat

(Agence Ecofin) - L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) au Maghreb, et l'Université Sultan Moulay Slimane de Béni-Mellal (Maroc) lancent un appel à candidatures pour le recrutement de la cohorte 2019 de doctorants du Collège doctoral Africain en Entrepreneuriat.

Ce dernier consiste en un regroupement d’une trentaine de Doctorants en sessions intensives de cinq jours où il leur est proposé des formations transversales adaptées à la construction et au développement de leurs activités de thèse.

Le Collège doctoral Africain et du Moyen-Orient en « Entrepreneuriat » s’adresse aux doctorants, toutes disciplines confondues, inscrits en 2ème ou 3ème année de thèse dans un établissement membre de l’AUF en Afrique (Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et Grands-Lacs, Maghreb, Océan Indien) ou au Moyen-Orient, et porteurs d’un projet de création d’entreprise.

L’évènement aura lieu au Maroc du 14 au 18 octobre 2019. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 31 Juillet 2019.

Les candidats retenus seront notifiés au plus tard le 15 août 2019 pour leur permettre d’entreprendre rapidement les démarches administratives liées à leur déplacement.

La formation est assurée sous forme de conférences plénières, de tables rondes, d’échanges avec des professionnels de l’employabilité et de créateurs d’entreprise. L’entraînement pratique à la formalisation des projets et à la communication vers les investisseurs complète ces formations théoriques pendant trois journées. Le dispositif « Collèges doctoraux » est un espace de perfectionnement qui apporte aux doctorants un encadrement scientifique de haut niveau et contribue au développement d’espaces régionaux de formation.

Ici l’appel à candidatures.

Vanessa Ngono Atangana