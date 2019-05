L’Agence UMOA-Titres et Chartered Institute for Securities & Investment lance le programme de certification financière CISI-UMOA

(Agence Ecofin) - L’Agence UMOA-Titres (AUT), en collaboration avec la Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), un organisme professionnel, mondialement reconnu dans la conception et la mise en œuvre de programmes de certification en ligne pour les acteurs des marchés financiers, lance officiellement le programme CISI-UMOA pour la certification des acteurs du marché financier de l’Afrique de l’Ouest. Le programme s’adresse aux ressortissants des huit pays de la zone UEMOA.

Ce programme est une opportunité pour les professionnels d’établissements financiers, en l’occurrence les intermédiaires de marché de la zone UEMOA, ainsi que les agents des Trésors nationaux et les étudiants, de booster leurs perspectives de carrière. Il a été développé pour tester et certifier les connaissances des acteurs du marché afin de permettre à ces derniers de disposer de capacités techniques appropriées au respect des règles d’investissement et à la sécurité de l’épargne publique.

Pour participer au programme, aucune condition d’affiliation, ni de niveau ou de parcours académique n’est requise. L’accès à l’examen n’est pas non plus soumis à l’obligation de suivre une formation préalable spécifique. Le candidat dispose du choix de se former lui-même à l’aide du contenu pédagogique qu’il reçoit ou de faire recours à un des formateurs agréés du programme.

La certification va se dérouler autour de deux principaux modules. Le premier intitulé « Fondamentaux des services financiers » vise à fournir et à tester des connaissances d’ordre général sur les principes et fonctionnements des marchés financiers. Et le deuxième dénommé « Marchés obligataires » se veut plus précis et technique puisqu’il porte sur des sujets propres aux marchés obligataires.

Les frais d’accès à l’examen sont de 75 000 FCFA (128,43$) pour le premier module et pour le second module 200 000 FCFA (342,51$) pour les professionnels et de 100 000 FCFA (171,25$) pour les étudiants.

http://www.cisi-umoa.org

Vanessa Ngono Atangana