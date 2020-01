Deux projets sur l'enseignement et la formation professionnelle en Afrique devraient démarrer en janvier 2020, grâce à un financement de la Commission européenne

(Agence Ecofin) - La Commission européenne a publié, le 13 janvier 2020, un communiqué dans lequel elle annonce avoir débloqué la somme de 6,5 millions d’euros pour deux projets pilotes de mobilité pour l'enseignement et la formation professionnelle (EFP) en Afrique. Dénommés Overstep et SAAM, ces projets devraient démarrer leurs activités à partir de janvier 2020.

Overstep vise à partager les meilleures pratiques entre les systèmes d'EFP de trois Etats membres de l’Union européenne à savoir ; l’Italie, la France et l’Espagne et 10 pays africains : le Bénin, le Cap-Vert, le Cameroun, le Gabon, le Kenya, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Tunisie.

Avec une enveloppe de 2,5 millions d’euros, ce projet entend développer les compétences techniques et transversales afin de faciliter l’employabilité des apprenants et promouvoir la collaboration entre les prestataires d'EFP. Pour cela, il sera chargé d’améliorer la formation, les compétences et les connaissances pédagogiques des enseignants. Il prendra aussi en charge la qualité et l'efficacité des programmes et des connaissances du personnel d'encadrement.

Le reste du financement, soit 4 millions d’euros, a été affecté au projet SAAM (Supporting Alliance for African Mobility) dirigé par le centre espagnol de formation professionnelle SanViator. À partir d’un réseau de 32 centres de formation professionnelle, d'organisations de formation non formelle et d'ONG, la SAAM vise à soutenir la mobilité les enseignants.

L’objectif ici est le développement de nouveaux programmes, méthodologies, technologies et gestion ainsi que le soutien à la formation en alternance et à l'acquisition de connaissances sur l'internationalisation, les outils de transparence et les parcours éducatifs. Le projet SAAM concerne 13 pays africains que sont : l’Angola, le Bénin, le Cap-Vert, l’Erythrée, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Liberia, le Malawi, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et la Tunisie.

Vanessa Ngono Atangana