Le spécialiste du divertissement TRACE prévoit de lancer une plateforme de formation en ligne en Afrique dans le courant de l’année 2020

(Agence Ecofin) - TRACE, société mondiale de médias et de services numériques, spécialisée dans les célébrités de la musique, du divertissement et du sport, prévoit de lancer une plateforme éducative destinée en priorité à l’Afrique subsaharienne et au Brésil.

La plateforme baptisée Trace Academia sera disponible dans le courant de l’année 2020 ; la construction étant en cours, selon Olivier Laouchez (photo), PDG du Groupe TRACE.

Trace Academia proposera des formations gratuites sur 250 métiers parmi lesquels la coiffure, le marketing, l’électricité, le métier de disc-jockey. Ces cours seront présentés sous forme de vidéos produites par la société en trois langues, à savoir ; le français, l’anglais et le portugais.

Outre les particuliers, les cours seront également accessibles aux entreprises pour la formation interne en option payante.

La méthodologie de formation s’annonce innovante. Fidèle à sa logique, l’équipe de production introduira dans les cours vidéos, des codes de divertissement que ce soit dans le format, le rythme, ou à travers d’éléments d’animation et de gamification.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de Trace qui veut passer d’un groupe de divertissement à un groupe d’impact. La société a conclu dans ce sens, des partenariats avec d’autres groupes tels que Leroy Merlin, Schneider Electric, HP ou encore Ocus.

Le financement du projet se fera grâce à une levée de fonds de 15 à 20 millions d’euros qui pourrait être bouclée d’ici la fin de l’année.

Vanessa Ngono Atangana