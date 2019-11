CISI-UMOA, une certification évolutive qui offre de meilleures perspectives de carrière aux acteurs du marché financier régional

(UMOA-TITRES ) - Spécialement conçu pour répondre aux besoins en renforcement de capacité de haut niveau des acteurs du marché financier de la zone UEMOA, le programme de certification financière CISI-UMOA a été développé par l’Agence UMOA-Titres en partenariat avec le prestigieux Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) de Londres.

Ainsi, depuis son lancement en mars 2019, ce programme rend disponible pour la première fois en Afrique subsaharienne francophone, la célèbre certification financière CISI déjà déployée dans plus de 100 pays et dotée d’une reconnaissance au niveau international de sorte à booster les perspectives de carrière pour les professionnels et étudiants.

En effet, par ses programmes de haut niveau, la certification CISI-UMOA offre désormais la possibilité de renforcer et de faire valoir ses capacités à travers notamment une approche modulaire par paliers correspondant à des parcours métiers adaptés au marché financier régional.

Cette certification porte dans un premier temps sur deux modules à savoir « Fondamentaux des services financiers » et « Marchés obligataires » avant de proposer, à moyen terme, une gamme complète de parcours métiers adaptés au marché financier régional.

Le module intitulé « Fondamentaux des services financiers », a notamment pour objectif de fournir – et tester - des connaissances d’ordre général sur les principes et fonctionnement des marchés financiers.

Ce cours de 8 chapitres traite d’un ensemble de thématiques tels que le rôle des marchés ou encore la fonction des gouvernements dans l’économie. Il est idéal pour faire vos premiers pas sur les marchés financiers avec une pédagogie simple et assimilable.

Le module « Marchés obligataires », quant à lui, permet d’avoir des connaissances plus approfondies et techniques sur les marchés obligataires.

A travers la mise à disposition de ces 2 premiers modules, l’Agence UMOA-Titres a impulsé la certification des compétences sur le marché financier régional. Des parcours métiers plus spécifiques et tenant compte des besoins exhaustifs seront élaborés par la suite avec le concours l’ensemble des acteurs et viendront constituer des modules de spécialisation.