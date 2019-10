Six institutions du Togo et du Sénégal bénéficieront de l’accompagnement d'Erasmus en vue de la formation des ingénieurs

(Agence Ecofin) - Six institutions du Togo et du Sénégal vont bénéficier de l’accompagnement de quatre universités du projet Erasmus, une initiative de l’Union européenne, dans l’optique de renforcer les capacités des ingénieurs en formation.

Les écoles d’ingénieurs africaines sélectionnées sont l’Université de Lomé et le Carrefour de l'innovation et du business, l’Institut des nouvelles technologies appliquées au Togo, l’Université Cheikh Anta Diop, l’Université Gaston Berger, l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest et l’Ecole polytechnique de Thiès au Sénégal.

Cette initiative sera mise en œuvre dans le cadre du programme « Appropriation des standards internationaux pour la structuration de formations d’ingénieurs en Afrique de l’Ouest », dont le but est d’aider les pays d’Afrique de l’Ouest à avoir des ressources humaines qualifiées, répondant aux normes internationales dans le domaine de l’Ingénierie.

Le programme lancé, il y a 6 mois, a été présenté à l’occasion de la célébration des « Erasmus Days » qui se sont tenus du 10 au 12 octobre 2019.

En plus de donner des compétences internationales aux ingénieurs africains, ce programme va permettre au continent de former encore plus d’ingénieurs pour faire face au déficit de ressources humaines dans cette filière. En effet, l’Afrique compte environ 55 000 ingénieurs pour une demande d’environ 4,3 millions sur le marché.

Pour rattraper son retard, elle doit former 300 000 personnes chaque année jusqu'en 2023 pour combler son déficit en ingénieurs, d’après les estimations du professeur Etienne Ehouan Ehilé, secrétaire général de l'Association des universités africaines.

Vanessa Ngono Atangana

Lire aussi:

15/07/2019 - L’Afrique doit former 300 000 personnes chaque année jusqu'en 2023 pour combler son déficit en ingénieurs (Etienne Ehouan Ehilé)