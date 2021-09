Un programme de bourses universitaires destiné aux jeunes africains dans plusieurs domaines

(Agence Ecofin) - Des technologies aux sciences humaines, les étudiants africains peuvent postuler pour suivre un programme universitaire de premier cycle à l’USIU-Africa, au Kenya. La bourse propose également une formation parallèle sur les compétences entrepreneuriales et de leadership.

United States International University-Africa (USIU-Africa), une université américaine basée au Kenya, s'est associée à la Fondation MasterCard pour lancer un programme de bourse d’études à l’intention des jeunes africains dans des cursus de premier cycle universitaire dans l’une de ses facultés.

Le programme propose en tout 11 programmes de premier cycle proposé dans les 5 facultés de l'USIU-Africa à savoir : la Faculté des sciences et technologies, la Faculté des sciences de la santé et pharmacie, la Faculté de la communication, cinéma et art, la Faculté des sciences commerciales et financières, et la Faculté des sciences humaines et sociales.

Un programme de formation en leadership et en entrepreneuriat sera également offert aux boursiers parallèlement à leur formation de base.

Il s’adresse aux personnes de moins de 29 ans. Les candidats seront sélectionnés à partir de leurs compétences académiques, leur potentiel de leadership et leur engagement à servir leurs communautés respectives après la formation. Les réfugiés et les déplacés et les personnes handicapées sont aussi éligibles au programme.

La bourse prend en compte les frais de scolarité, une assurance maladie, une allocation de subsistance, les frais de déplacement et du matériel nécessaire pour la formation, dont un ordinateur et du matériel didactique.

A la fin de leurs études, les boursiers seront tenus de mener des changements dans leurs communautés, et de contribuer à une transformation significative à travers le continent, après avoir été équipés de qualifications reconnues internationalement et applicables localement.

Vanessa Ngono Atangana