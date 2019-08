Un atelier de formation au Kenya, destiné aux femmes africaines exerçant dans le domaine de la conservation de l’environnement

(Agence Ecofin) - Pride Lion Conservation Alliance, une association dont la mission est d'accroître le professionnalisme et l'efficacité dans le domaine de la gestion de la faune, s’est associée à l'université d'État du Colorado, aux Etats-Unis, pour proposer un atelier de formation aux femmes africaines dans le domaine de la conservation et de l’environnement.

Organisée dans le cadre de la conférence Pathways Kenya 2020, la formation visera principalement à aider les femmes africaines, leaders en conservation, à renforcer leurs compétences. Elle concerne celles qui exercent depuis au moins cinq ans une activité dans le domaine de conservation de l’environnement sur le continent. L’atelier de formation de trois jours aura lieu au Kenya du 16 au 19 février 2020. Les candidatures seront closes le 31 août 2019.

Les candidates retenues pourront participer gratuitement à la conférence Pathways Kenya et bénéficier d’un logement et des repas durant la formation. Des allocations supplémentaires seront disponibles pour les frais de voyage. Les participantes pourront, en outre, soumettre un résumé ou une proposition de session au cours de cette conférence.

La formation offrira, en plus des compétences techniques, des possibilités de développement de compétences personnalisées telles que le leadership, le mentorat, la négociation et la résolution des conflits. Elle devrait également déboucher sur la création d'un réseau pour un impact plus important dans ce domaine en Afrique.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana