Orange CI s’engage pour l’inclusion numérique des étudiants en situation de handicap de l’Université A. Ouattara de Bouaké

(ORANGE CI) - Orange Côte d’Ivoire, opérateur multiservices digital et engagé, œuvre en faveur de l’éducation inclusive en garantissant un accès au numérique de qualité au plus grand nombre en Côte d’Ivoire et dans la sous-région.

Fort de cet engagement et soucieux de lutter contre les inégalités touchant au genre, Orange CI a offert un centre multimédia entièrement équipé par ses soins aux étudiants en situation de handicap de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké.

La cérémonie d’inauguration et de remise officielle des clés s’est déroulée le vendredi 13 mars 2020 en présence du Maire de Bouaké, des Directeurs de Cabinet du Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste et celui de l’Emploi et de la Protection Sociale – représentant respectivement Monsieur Mamadou Sanogo et Monsieur Abinan Pascal. Les invités et étudiants ont pu découvrir une salle dotée d’équipements informatiques et bureautiques de haute technologie, alimentés par une connexion internet très haut débit.

La réalisation de ce Centre Multimédia est le fruit d’une étroite collaboration et d’une confiance entre Orange CI et le Ministère de l’Économie Numérique et de la Poste.

‘‘Aujourd’hui, plus que jamais, les TICs ont le pouvoir d’améliorer l’insertion sociale et l’autonomie des personnes en situation de handicap, de transformer positivement leur vie en leur permettant d’interagir plus facilement avec le monde. De plus, les technologies comme l’Internet des Objets, l’Intelligence Artificielle… devraient dans un futur que nous espérons proche pour notre pays renforcer cette puissance d’inclusion au sein de nos communautés les plus marginalisées. Le Ministère de l’Économie Numérique et de la Poste s’y attèle avec des partenaires stratégiques comme Orange CI. ’’ a déclaré, M. Mamadou Sanogo, Ministre de l’Économie Numérique et de la Poste de Côte d’Ivoire.

Pour Mamadou Bamba, Directeur Général d’Orange CI ‘‘Orange CI est un partenaire de confiance pour le développement du numérique et la promotion du digital en Côte d’Ivoire. Nous nous engageons aux côtés des personnes vulnérables afin de ne laisser personne en marge de la transformation numérique à laquelle nous assistons. La réalisation de ce Centre Multimédia Spécialisé en est la preuve. Nous travaillons quotidiennement au développement des compétences de chacun dans le domaine du digital et de l’innovation. Quelle que soit sa situation, aucun individu ne doit être mis de côté.’’

Orange Côte d'Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d'Ivoire avec plus de 15 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises. Orange Côte d'Ivoire a révolutionné le mobile Banking en Côte d'Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d'effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d'argent, le paiement de factures, la collecte de fonds. En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l'AFAQ- AFNOR, Orange Côte d'Ivoire réaffirme son positionnement d'entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d'Ivoire d'être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Depuis 2016, Orange Côte d'Ivoire s'est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso.