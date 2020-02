Le gouvernement autrichien propose des bourses aux professionnels africains des domaines du tourisme et de l’hôtellerie

(Agence Ecofin) - La coopération autrichienne au développement propose des bourses d’études aux professionnels de plusieurs pays d’Afrique. Ces bourses sont à prendre à l’Institut du tourisme et de la gestion hôtelière de Salzbourg Klessheim dans deux filières à savoir : le management touristique et le management hôtelier.

Les conditions d’éligibilité au programme sont les suivantes : être âgé d’au plus 35 ans, être titulaire d’un diplôme d’études secondaires, avoir au moins une année d’expérience professionnelle dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie et justifier par un résultat de test, sa connaissance de la langue anglaise. Cette dernière condition concerne uniquement les ressortissants des pays non anglophones.

Les bourses de niveau Master concernent deux catégories de pays. La première regroupe les pays prioritaires dont le Burkina Faso, l’Ethiopie, l’Ouganda et le Mozambique. Pour cette catégorie, la bourse couvre les frais de formation, les frais de voyage, l’hébergement, la nutrition, une assurance maladie et une allocation mensuelle. En revanche, les frais de visa et de transport ne sont pas couverts.

La deuxième catégorie concerne l’ensemble des pays en développement, dont ceux d’Afrique. Pour ceux-ci, il sera accordé certains des privilèges du premier groupe, sauf les frais de voyage. Leur pension alimentaire est aussi réduite aux jours de cours.

Les cours se déroulent en deux semestres. Chaque filière comprend un module général et un module spécialisé. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 1er mai 2020.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana