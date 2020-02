Tunisie : l’Université tuniso-allemande sera bientôt ouverte

(Agence Ecofin) - Bientôt s’ouvrira l’Université tuniso-allemande. D’après le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui pilote le projet en partenariat avec l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, le lancement de l’université ne tient plus qu’à quelques procédures administratives et techniques.

Evaluée à 175 millions de dinars, l’université a une capacité d’accueil de 3000 étudiants. Elle va proposer des formations de niveau maîtrise, master et doctorat orientées vers les sciences appliquées en ingénierie, un secteur où les offres de formation de qualité sont encore rares. Le but ici est de consolider la position de la Tunisie en tant que destination universitaire internationale capable d’attirer des étudiants des pays de la Méditerranée, arabes et africains.

Le projet proposé par la partie tunisienne depuis 2012 vise à enrichir les opportunités de formation universitaire, et de renforcer l’ouverture du système national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C’est la raison pour laquelle il a été inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays.

Actuellement, plus 4000 étudiants tunisiens poursuivent leurs études en Allemagne. Ce pays européen est la deuxième destination pour les études après la France. Notons que la Tunisie abrite un centre d’information du DAAD, l’Agence allemande chargée de la coopération universitaire.

Vanessa Ngono Atangana