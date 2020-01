L’Institut suédois lance une formation pour les femmes entrepreneures d’Algérie, du Maroc, de la Tunisie et d’Egypte

(Agence Ecofin) - L’Institut suédois a ouvert les candidatures pour un programme de formation destiné aux femmes entrepreneures de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, dont l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et l’Egypte.

Le programme cible les entrepreneures âgées entre 22 et 45 ans ayant une maîtrise de l'anglais et dont l’entreprise est déjà opérationnelle. Celles-ci peuvent postuler à la formation jusqu’au 4 février 2020.

Le programme se déroule sur cinq mois succédant une phase en ligne et deux autres en présentiel dans la ville de Stockholm, en Suède. Pendant la formation, plusieurs thématiques seront abordées dont les principales sont : le leadership, le développement commercial, la communication, l’innovation commerciale, la croissance grâce aux partenariats, le financement et le développement durable.

Grâce à cette formation, les participantes auront la possibilité de planifier et d'élaborer des stratégies pour leurs entreprises. Pour cela, la méthodologie d’apprentissage sera basée sur des expériences commerciales réelles et un apprentissage collaboratif pour leur permettre d’appliquer directement les notions retenues à leurs entreprises.

L’Institut suédois couvre les frais de formation, l’hébergement, la nourriture et le transport domestique pendant le programme, les billets d’avion, l’assurance couvrant les maladies graves et les accidents en Suède et les frais de visa dépassant 50 dollars.

Vanessa Ngono Atangana