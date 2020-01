L’Unicef ouvre une académie africaine de construction et de pilotage des drones

(Agence Ecofin) - L’Unicef a annoncé hier, 13 janvier 2020, l’ouverture de la première Académie africaine des drones et des données (ADDA) à Lilongwe, au Malawi. Le centre de formation développé en partenariat avec l’Université polytechnique de l’Etat de Virginie et l'Université des sciences et technologie du Malawi, a pour but de doter les jeunes Africains de compétences dans l'utilisation des drones à des fins humanitaires, de développement et commerciales à travers le continent.

Le projet est prévu pour une durée de quatre années. Au cours des deux premières années, environ 150 étudiants seront formés en deux vagues, grâce à un cours de 10 semaines sanctionné par un certificat. A la troisième année, l’académie prévoit de lancer un programme de Master de deux ans en drones et innovation de données.

La formation combinera des méthodologies théoriques et pratiques de fabrication, d'essai et de vol de drones, avec un accent sur la professionnalisation. Cela donnera aux diplômés, les compétences nécessaires pour des emplois utilisant des applications de drones dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et de la surveillance des ressources naturelles.

Après le démarrage de la première vague de formation, l’Unicef a lancé un appel à candidatures pour le recrutement des étudiants en vue d’un deuxième programme qui débutera dans le courant du mois d’avril 2020.

Notons que grâce au financement des partenaires de l’organisme onusien, les formations sont gratuites. En plus, il sera proposé aux étudiants, des bourses complètes couvrant le transport, le logement et la pension.

Vanessa Ngono Atangana

