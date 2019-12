Cameroun : le gouvernement autorise la création d’une école de mines et de technologies dans l’ouest du pays

(Agence Ecofin) - Le ministre camerounais de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo (photo), a signé une lettre autorisant l’homme d’affaires Dieudonné Bougne, PDG de la société pétrolière BOCOM, à créer l’Ecole supérieure des technologies et mines de Bansoua, dans l’ouest du Cameroun.

L’institution va proposer des formations de premier cycle débouchant sur un Brevet de technicien supérieur (BTS). Elle sera spécialisée dans trois filières d’ingénieurs notamment le génie géologique et pétrolier, le génie civil et le génie mécanique et productique. Les cursus de spécialisation comprendront la géologie appliquée, la géotechnique appliquée et l’hygiène, la sécurité et l’environnement.

L’école dont la date de lancement n’a pas encore été révélée, va s’ajouter aux institutions qui proposent des formations dans le même domaine. Il s’agit entre autres de l’Institut des mines et des industries pétrolières, l’Université de Maroua qui forme des ingénieurs, l’Institut supérieur de chimie et de gestion du Cameroun qui propose un BTS en mines et géologie, l’Ecole de géologie appliquée, des mines et du pétrole, de l’Université de Dschang et l’Institut des matières premières à Douala.

Vanessa Ngono Atangan