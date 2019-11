Accord entre deux écoles du Togo et du Sénégal en vue d'harmoniser les programmes de formation et de faciliter les échanges d'étudiants et d’enseignants

Whatsapp (Agence Ecofin) - L’Ecole supérieure des affaires du Togo et le Centre africain d’études supérieures en gestion au Sénégal ont signé un accord de partenariat qui vise à développer les échanges entre les deux établissements. La convention qui a été définie par les dirigeants des deux écoles comme un exemple de partenariat Sud-Sud, consistera à harmoniser des programmes de formation, faciliter les échanges d’enseignants et d’étudiants, renforcer les capacités des enseignants-chercheurs et accueillir des chercheurs dans les laboratoires des deux institutions. Pour les deux parties, l’objectif est l’amélioration de la qualité des formations proposées et le soutien au rayonnement de l’enseignement supérieur dans la région ouest-africaine. L’initiative répond à la volonté des pays de cette sous-région d’uniformiser les programmes d’enseignement supérieur. Notons que les deux écoles proposent chacune, des formations dans les domaines tels que : la gestion financière, la comptabilité, le commerce et la fiscalité. Vanessa Ngono Atangana Follow @agenceecofin