L’Union européenne investit dans l’accompagnement des étudiants et universitaires africains

(Agence Ecofin) - Selon un communiqué que vient de publier la Commission européenne, l'Union européenne (UE) a investi 17,6 millions d'euros supplémentaires en 2019 pour aider plus de 8500 étudiants et universitaires africains nouvellement sélectionnés à participer au programme Erasmus +. Cette initiative vise à soutenir des actions dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport, pour la période 2014-2020.

Ce financement supplémentaire accroît de 40% la participation des ressortissants africains dans le programme. Il a permis d’augmenter le nombre de bourses et d’échanges universitaires.

Cette année, 8555 étudiants et universitaires africains bénéficieront des programmes d'échanges dans 53 pays africains et 34 d’Europe. Concernant les bourses, 313 étudiants de 33 pays africains ont été admis dans les programmes de Masters conjoints Erasmus Mundus.

En outre, 35 projets de renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur, conçus pour améliorer la qualité et l'innovation des programmes des universités africaines ont été retenus pour bénéficier d'un soutien. De nouveaux pays ont été inclus dans le programme dont l'Erythrée, la Sierra Leone, le Liberia, le Congo et le Burundi.

Vanessa Ngono Atangana