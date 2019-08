Le gouvernement égyptien propose des formations dans le domaine des technologies de l'information destinées aux personnes handicapées en Afrique

(Agence Ecofin) - L'Académie nationale des technologies de l'information pour les personnes handicapées (NAID), une institution égyptienne sous tutelle du Ministère de la Communication, et spécialisée dans la fourniture de programmes de formation pour les personnes handicapées, organise deux programmes de formation de 10 jours chacun en Egypte.

La première formation destinée aux jeunes hommes africains handicapés se déroulera du 15 septembre au 25 septembre 2019. La deuxième formation elle, concerne les jeunes femmes africaines handicapées. Elle va débuter le 29 septembre pour s’achever le 7 octobre 2019.

Les candidats éligibles doivent être âgés entre 18 et 35 ans, et avoir achevé des études secondaires. Ils doivent aussi justifier de la connaissance des principes de base de l’utilisation de l’ordinateur. Ceux retenus bénéficieront d’une subvention de la NAID qui couvrira les frais de formation, les billets d'avion aller-retour, les frais de transport interne et l’hébergement. La date limite de recevabilité des dossiers est le 31 aout 2019.

Ces programmes de formation spécialisés en communication et technologie de l'information, vont aborder les domaines spécifiques comme l’Informatique de base ; les Centres d'appels ; l’E-marketing et l’Introduction à l'innovation. Notons que le déroulement de ces formations intègre les technologies d’assistance technique, personnelle et pratique.

Plus d’informations (PDF)

Vanessa Ngono Atangana